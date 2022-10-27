Yem yüklü tır ile kargo kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yem yüklü tır ve kargo kamyonun çarpıştığı kazada, hurdaya dönen araçlardan sağ çıkan sürücüler yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza; Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya - Muğla Karayolu'nda seyir halinde olan A.K. idaresindeki kargo kamyonu, M.A. kontörlündeki yem yüklü tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon hurdaya dönerken, yem yüklü tır ise devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, trafiği durdurduktan sonra sıkışan yaralıları kurtararak hastaneye kaldırdı. Bir süre tek taraflı geçiş sağlanan yol, araçların kaldırılmasıyla beraber tekrar trafiğe açıldı. Yola dökülen yem çuvalları ve kargolar görevliler tarafından toplanarak muhafaza altına alındı. Hastaneye kaldırılan tır sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kamyon sürücüsünün ise tedavisinin devam ettiği kaydedildi.