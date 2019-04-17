İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yemen için 7 bin TL topladılar

Denizli’de ortaokul öğrencileri harçlıklarından arttırdıkları paralar ile Yemen için 7 bin TL topladı.

Denizli'de ortaokul öğrencileri harçlıklarından arttırdıkları paralar ile Yemen için 7 bin TL topladı.


Sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle adından sıklıkla söz ettiren Zümrütevler Ortaokulu, bu kez Yemen için harekete geçti. Okulda düzenlenen kampanyayla toplanan 7 bin TL Yemen'e Umut Ol' kampanya hesabına yatırıldı.


Zümrütevler Ortaokulu tarafından düzenlenen “Yemen'e Yardım Eli Projesi”nin sonunda yapılan törene İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Ali Etiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, Okul Müdürü Mehmet Vaybil, ile öğretmenler, öğrenciler katıldı. Etiz, öğrenci ve öğretmenlere bu anlamlı proje için teşekkür ederken , toplanan yardımların en kısa sürede yerine ulaştırılacağını söyledi.


Erdoğan ise Zümrütevler Ortaokulu öğrencilerinin çok önemli bir sosyal sorumluluk örneği ortaya koyduklarını belirterek, bunun örnek olmasını diledi.


Törende davetlilere seslenen Vaybil, böyle anlamlı bir kampanyaya imza atan öğrencileri ile projenin yürütülmesini sağlayan öğretmenlere teşekkür etti. Tören sonunda kampanyanın yürütülmesinde emeği geçen öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.