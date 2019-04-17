Yemen için 7 bin TL topladılar

Denizli'de ortaokul öğrencileri harçlıklarından arttırdıkları paralar ile Yemen için 7 bin TL topladı.

Sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle adından sıklıkla söz ettiren Zümrütevler Ortaokulu, bu kez Yemen için harekete geçti. Okulda düzenlenen kampanyayla toplanan 7 bin TL Yemen'e Umut Ol' kampanya hesabına yatırıldı.

Zümrütevler Ortaokulu tarafından düzenlenen “Yemen'e Yardım Eli Projesi”nin sonunda yapılan törene İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Ali Etiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, Okul Müdürü Mehmet Vaybil, ile öğretmenler, öğrenciler katıldı. Etiz, öğrenci ve öğretmenlere bu anlamlı proje için teşekkür ederken , toplanan yardımların en kısa sürede yerine ulaştırılacağını söyledi.

Erdoğan ise Zümrütevler Ortaokulu öğrencilerinin çok önemli bir sosyal sorumluluk örneği ortaya koyduklarını belirterek, bunun örnek olmasını diledi.

Törende davetlilere seslenen Vaybil, böyle anlamlı bir kampanyaya imza atan öğrencileri ile projenin yürütülmesini sağlayan öğretmenlere teşekkür etti. Tören sonunda kampanyanın yürütülmesinde emeği geçen öğrencilere teşekkür belgesi verildi.