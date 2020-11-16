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Yeni dönem spor kurs kayıtları başladı

Denizli’de yeni dönem spor kurs kayıtları, Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi üzerinden başladı.

Denizli'de yeni dönem spor kurs kayıtları, Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi üzerinden başladı. Pandemi kurallarının titizlikle uygulandığı spor kurslarına kayıtlar yalnızca internet üzerinden yapılabileceği duyuruldu.


Denizli Büyükşehir Belediyesinin 7'de 70'e herkesin istediği dalda spor yapabilmesi için sürdürdüğü spor kurslarında yeni dönem kayıtları başladı. Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla yayımladığı "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemlerin" titizlikle uygulandığı kurslarda yeni dönemde basketbol, buz pateni, capoeira, jimnastik, judo, masa tenisi, okçuluk, pilates, satranç, tekvando, tenis, voleybol ve zumba branşlarında eğitimler verilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi ayrıca yeni dönemde ilk kez karate dalında da eğitim verecek.



Pandemi kuralları uygulanıyor


Kayıtların Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerindeki "Hızlı Menü"den online olarak yapıldığı belirtilirken, yayınlanan tedbirler gereği 65 yaş ve üzeri vatandaşların spor kurslarına alınamayacağı belirtildi. Vatandaşların kurslara gelirken maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları vurgulandı. Spor yaparken gerekli sosyal mesafelerin eğitmenler tarafından sağlanacağı, bu nedenle de sınırlı sayıda kursiyer kabul edileceği açıklandı. Ayrıca yeni dönem yüzme kurs kayıt duyuruları ise ayrıca yapılacağı belirtildi.

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