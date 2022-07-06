Yeni eğitim öğretim yılının hazırlık çalışmaları yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya 19 ilçe milli eğitim müdürü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ele alındığı toplantıda, yaz dönemi yapılacak çalışmalar ile 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmalarına yer verildi.

“Dönemi verimli bir şekilde geçireceğiz”

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgında 6 Eylül 2021'de başlayan yüz yüze eğitim-öğretim döneminin başarılı bir şekilde kesintisiz olarak tamamlandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında “LGS' de Denizli olarak 3 öğrencimiz 500 tam puan alarak birinci oldular. Öğrencilerimizin hem LGS hem de YKS süreçlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için tercih işlemleri konusunda rehberlik çalışmalarımız sürmekte ve her ilçemizde Tercih Danışmanlık Büroları öğrenci ve velilerimizin hizmetine açılmıştır. İlimizdeki eğitim yöneticileri bu büroları sıklıkla ziyaret edecekler. Sarayköy ilçemizdeki meslek lisemizde bulunan tarım alanında öğrenim gören öğrencilerimiz tarım sektöründe kalifiye eleman olmaları için yetiştiriliyorlar. Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıtlı öğrenci sayılarını kısa bir zaman dilimi içerisinde yüzde 100 oranında artırdık. Bu artışın hız kesmeden devam edeceğini öngörüyor ve bunun için gayret gösteriyoruz. Yaz boyunca açılacak Destekleme Yetiştirme Kursları, Bilim ve Sanat Merkezlerimizde açılan kurslar, Matematik ve İngilizce yaz okulları ile yaz dönemi boyunca öğrencilerimiz hem eğitici hem öğretici hem de eğlenceli kurslarımıza kayıt yaptırarak bu dönemi verimli bir şekilde geçirebilecekler” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin açıklamaları sonrası il milli eğitim müdürlüğü yöneticileri tarafından değişen mevzuatlar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.