Yeni ev alacaklara büyük fırsat

Şahin Tin; “Çağın gerektirdiği koşullar dikkate alınarak ‘Yeni Evim' konut hamlesi hazırlandı. Yeni Evim Projesi 16 Ocak'ta başlıyor. Hemşehrilerimizde projenin avantajlarından yararlanabilecek” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Hazine ve Maliye Bakanı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının birlikte kamuoyuna duyurduğu, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan konuta erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan “Yeni Konut Finansman Modeli Yeni Evim” kampanyasının ayrıntılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Şahin Tin, Yeni Evim projesinin evi olmayan vatandaşlara uygun koşullarda fırsatlar sunacağını ve pozitif ayrımcılık içerdiğini ifade etti.

“Sıfır konutlar için geçerli”

Yeni evim konut modelinin orta gelir düzeyindeki vatandaşlara hitap ettiğini belirten Milletvekili Şahin Tin, proje için müracaatların 16 Ocak 2023 tarihinde başlayacağına dikkat çekti. İlk etapta projesinde kısa bir süre içerisinde Türkiye genelinde 100 bin ailenin ev sahibi olmasının amaçlandığını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Yeni Evim kampanyası sıfır konutları kapsıyor. Hane halkının üstünde herhangi bir kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor. Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında konutların her hangi bir suretle 5 yıl boyunca satışı mümkün olmayacaktır. Konut alacak vatandaşlarımızın son bir yıl içerisinde konut satışı gerçekleştirmemiş olması önemli bir şart. Proje, Türkiye genelinde 3 Bölge şeklinde uygulamaya alınıyor. Denizli'miz 3. Bölgede yer alıyor. Bu çerçevede 3. Bölgede bulunan illerimiz azami 2 Milyon TL kredi kullanabilecekler. Ayrıca hane halkı toplam geliri de müracaat için aranan şartlar arasında olacak” dedi.

“İlk 3 yıl finansman kolaylığı”

Yeni Evim projesinden faydalanmak isteyen vatandaşlara ilk üç yıl finansman kolaylığı sağlanacağını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Proje bedelinin yüzde 10'u peşin alınırken, ödeme kolaylığı da sağlanıyor. İlk üç yıl 0,69, sonraki yıllar 0,79 vade farkı uygulanıyor ve 15 yıl vadeli olarak imkân sunuluyor. Hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit oranları ile orta gelirli vatandaşlarımızın konut almasının yolu açılmış oluyor. Konut alımı için başvuru yapan vatandaşlarımıza Hazine ve Maliye Bakanlığımız ilk üç yıl için taksitlerin belli bir kısmında geri ödemeli destek sağlayacak. Bu kampanyanın aynı zamanda yaklaşık 250 sektörün işlerliğini artırması ve istihdama önemli ölçüde katkı sağlaması da bekleniyor. Şeffaf bir şekilde işleyecek olan bu sistem, konut ve finans sektörünün işbirliği ve devletimizin desteğiyle adaletli bir şekilde ilerleyecektir. Türkiye'yi yatırım ve eserlerle büyütmeye, modern şehirler kurmaya, vatandaşlarımızın özellikle sağlam, huzurlu, konforlu ve güven içinde ikamet edeceği konutları inşa etmeye kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

“Kriterlere uygun konutlar sürece dahil”

Firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projelerinin teknik ve mali kriterleri karşılaması halinde bu sürece dahil olabileceğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “ ‘Yeni Konut Finansman Modeli Yeni Evim' kampanyasının sistem işleyişinin şu şekilde olması öngörülüyor. Konut üreticileri, müteahhitler belirlenen kriterlere uygun konut projelerini öncelikle ilan edecekler. Daha sonra konut almak isteyen vatandaşımız daireyi bulup bankaya başvuracak, akabinde banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygun olup olmadığını denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsisi gerçekleştirilecek. Bu proje yapımı bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar, son olarak da yapımına başlanacak olan proje aşamasındaki konutları dahil edecek. Proje aşamasındaki konutlarda proje sahibi müteahhitin, Banka ile Garantörlük Sözleşmesi imzalaması ve bu projesinde konut yapacağını taahhüt etmesi gerekiyor. Ayrıca Bankalarla garantörlük anlaşması yaparak konut üretim taahhütünde bulunan müteahhitlere de Hazine ve KGF destekli 25 Milyar TL'lik finansman desteği sağlanacak. Konut fiyatlarını artırmaya dönük hiçbir adıma geçit vermeyeceğiz. ‘Yeni Evim' projesi hayırlı olsun” dedi.