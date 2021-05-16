Yeni korona virüs tedbirleri açıklandı

00 ile 05.00, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Pazartesi saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verdi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplandı. Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla muaf tutulacak. Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmasına, 65 yaş üstü vatandaşların da şehirlerarası seyahatlerde diğer vatandaşların tabi olduğu usullere tabi olmalarına oy birliğiyle karar verildi.