Yeni Menderes Köprüsü için geri sayım başladı

Sarayköy ilçesinde geçtiğimiz ocak ayında dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Menderes Köprüsü'nün yenileme çalışmaları yüzde 80 tamamladı. Köprünün Haziran ayında araç trafiğine açılacağı belirtildi.

Menderes Nehri üzerinde bulunan köprü dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkıldı. Yeni yapılacak köprü için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü hummalı bir çalışma başlattı. 3 ayın ardından gözle görülür bir ilerleme kaydeden ekipler, yeni köprünün yüzde 80'lik bölümünü tamamladı. Yeni köprü yapımı yaya ve araç korkuluklarının ardından köprü üzerine yapılacak beton çalışması ile sona erecek. Köprü üzerindeki yaya geçidinin mayıs ayının sonunda, araç trafiğinin de haziran ayında açılacağı ifade edildi. Köprübaşı, Sazak, Tosunlar, Ahmetli ve Tepeköy mahallelerinin yanı sıra Buldan ve Güney ilçeleri ile Manisa şehrinin Denizli ile bağlantısını sağlayan Menderes Köprüsü'nün yeni hali 86 metre uzunluğunda ve üzerinde çift şeritli araç yolu ile 1.5 metrelik yaya yolları yer alacağı belirtildi.

“Köprümüz neredeyse bitmek üzere”

Sarayköy halkına verdikleri bir sözün daha gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “Tarihe tanıklık etmiş Menderes Köprümüzün kullanım ömrünün bitmesinin ardından yenileme çalışmaları ocak ayında başlamıştı. Aradan geçen 3 ayın ardından köprümüz neredeyse bitmek üzere. Köprümüzün yenilemesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ile birlikte 2019 yerel seçimlerinde vatandaşlarımıza söz vermiştik. Sözümüzü gerçekleştirdik” dedi.