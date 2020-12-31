Yeni yılda görüntü ve çevre kirliliğine izin yok

Bez afiş ve branda gibi ilan ve reklam uygulamalarının asılmasına yönelik vatandaşların talep ve şikayetlerini dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, yeni bir düzenlemeye gitti.Denizli Büyükşehir Belediyesi, özellikle ana arter ve caddelerde yol güvenliği ile görüntü ve çevre kirliliğine yol açan ilanlara izin vermeyeceğini duyurdu. Denizli Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine istinaden, Büyükşehir Belediyesi yetki alanları içerisindeki ana arter, bulvar, cadde, meydan, park ve üst geçit gibi açık alanlarda bez afiş ve branda gibi ilan ve reklam uygulamalarının asılmasına 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren izin verilmeyeceği duyuruldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yetki sahası içerisinde yer alan açık alanlarda ilan ve reklâm araçlarının yol açtığı görsel kirlilik ve güvenlik sorunlarını ortadan kaldırarak kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlayacak. Uygulanacak karar kapsamında siyasi partilerin kongre ilanları, miting duyuruları ile siyasi parti liderleri ve devlet büyüklerinin kente ziyaretlerinin duyurulmasını muaf tuttu.