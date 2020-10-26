YENİMEDYADER, İlyas ve Alperen'i unutmadı

Denizli Yeni Medya Yayıncıları Derneği (YENİMEDYADER), görevleri başında Sarayköy yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren genç meslektaşları İlyas Haytan ve Alperen Ersoy'u unutmadı.

YENİMEDYADER yönetimi, genç meslektaşların ölümlerinin 5'nci yıldönümünde mezarı başındaki anma törenine katıldı. YENİMEDYADER Başkanı Serkan Urgancı, İlyas ve Alperen'in acısını ilk günkü gibi yaşadıklarını söylerken, “Onları unutamıyoruz, unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.

İlyas ve Alperen'in göreve yetişme telaşıyla yaptıkları kazada yaşamlarını yitirdiklerine dikkat çeken Urgancı, şunları söyledi:

“Hiçbir haber insan hayatından daha değerli olamaz. İlyas ve Alperen kardeşlerimiz meslekleri uğruna geçirdikleri kaza ile aramızdan ayrıldılar. Ancak aradan geçen zamanda görüyoruz ki, onların ölümü bize ders olmamış. Çalışma şartları gereği mesleğini bırakıp resmi ya da yarı resmi kurumlarda hayatını sürdürmeye çalışan gazeteci arkadaşlarımız İlyas ve Alperen'i aramızdan alan tehlikeyi hala yaşıyorlar. Bağlı oldukları kurum liderine yetişmeye çalışırken belli tehlikeleri hala atlatıyorlar.

Buradan ‘işleri çok acil' olan idarecilere sesleniyorum; Yasalar içinde bulunduğunuz makam araçlarına hız limitlerini aşmayı değil, sadece geçiş üstünlüğü sağlar. Lütfen bir yere yetişirken kendi hayatınız kadar, ekip arkadaşlarınızın hayatını da tehlikeye atmayın. İlyas ve Alperen kardeşlerimizi tekrar rahmet ve saygıyla anarken, onları aramızdan alan olayların benzerlerinin yaşanmaması için uyarılarımızı ve takibimizi sürdüreceğiz”