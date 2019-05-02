Yenişafak mahallesinde üst yapı çalışmaları devam ediyor

Çalışmaları yerinde inceleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevlilerden bilgi aldı.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki yol çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Yenişafak mahallesinde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmaların gerçekleştirildiği sokaklara 1900 metre bordür taşı döşenirken, 2035 metrekare parke taşı döşendi. 3 bin 500 ton plent miks temel döşenen sokaklara toplamda da 2 bin ton asfalt döküldü. Yenişafak mahallesinde gerçekleştirilen çalışmaların maliyeti ise yaklaşık 500 bin TL civarında.

1153, 1157, 1158, 1159 ve 1145 Sokak'ta gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi alan Başkan Doğan “Yenişafak mahallemizdeki asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki alanımız toplamda 20 bin metrekare. Diğer mahallelerimizde de kalan yerlerde, kumu dökülen ve sadece asfaltı kalan bölgelerimizde de asfalt çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor” dedi.

Başkan Doğan, Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri şantiyesine de giderek personel ile bir araya geldi.