Yenişehir ve Servergazi'de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 23 Eylül Perşembe günü Yenişehir ve Servergazi Mahallelerinde su kesintisine gidileceğini duyurdu.

DESKİ Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 23 Eylül 2021 Perşembe günü 08:00- 20:00 saatleri arasında Yenişehir ve Servergazi Mahallelerinde planlı su kesintisi yapacak. DESKİ tarafından yapılan açıklamada, “Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir” ifadeleri yer aldı.