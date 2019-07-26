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'Yerel Hayvan Koruma Görevlileri'ne eğitim verildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca organize edilen Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitim semineri yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca organize edilen Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitim semineri yapıldı. Hayvan severler Yerel Hayvan Koruma Görevlisi sertifikası almaya hak kazandı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca ‘Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' eğitimi düzenlendi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda düzenlenen seminere, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran, ‘Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' olmak için eğitim almak isteyen çok sayıda hayvan sever ve davetliler katıldı.


Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, hayvan severler için güzel bir eğitim çalışması yapıldığını belirterek, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte bu yasa revize olacak, çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.


Yerel Hayvan Koruma Gönüllüleri seminerinde, profesyonel hocalar tarafından katılımcılara eğitim verildi. Bölge ve mahallelerdeki, öncelikli köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımlarını yapacak olan yerel hayvan koruma görevlileri aldıkları eğitimin ardından sertifika almaya hak kazandı.

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