Yerel tiyatro ve dans topluluklarına salon kirası 1 TL

Merkezefendi Belediyesi, sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyor. Salgının olumsuz etkilerini azaltmak, sanata ve sanatçıya destek olmak amacıyla Denizli'de faaliyet gösteren yerel tiyatro gruplarının ve dans ekiplerinin oyun ve dans gösterilerini Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı Petek Salonu'nda1 Ekim 2021 tarihine kadar, her gruba hafta içi ayda birer kez olmak kaydıyla salon kiralama bedeli 1 Lira olarak belirledi. Karar Merkezefendi Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Merkezefendi Belediyesi ayrıca pandemi dolayısıyla ekonomik olarak güç durumda kalan ve oyunlarını sergileyemeyen yerel tiyatro topluluklarına mahallelerde sahne kuracak. Sahnelerde mahalle sakinleri için oyunlar sergilenecek. Hem yerel tiyatro topluluklarına maddi ve manevi destek olmak hem de salgın sürecinde evlerinde sıkılan Merkezefendili çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan bu etkinlikte yer almak isteyen grupların, Merkezefendi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne gelerek başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

“Sanat ve sanatçının yanındayız”

Sanatın, tiyatronun sadece kapalı mekânlarda değil sokaklarda, meydanlarda da olması gerektiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Esnafımıza destekte bulunmuştuk. Şimdi de yerel tiyatro gruplarına destekte bulunmak istiyoruz. Salon kirasını ücretsiz yapamıyoruz. Bu sebeple salon kiralama bedelini temsili olarak 1 TL yaptık. İlçemizin her yerinde tiyatro, müzik, resim, sanat ve kültür olsun istiyoruz. Hemşehrilerimiz ile birlikte Merkezefendi'yi sanatın ve kültürün merkezi yapacağız. Tiyatro sadece kapalı mekânlarda değil, sokakta, meydanda, halkın içinde, her yerde olmalı. Bu düşünceyle pandemi sürecinde zor günler geçiren, oyunlarını sergileyemeyen değerli yerel tiyatro topluluklarımızı değerli sanatsever hemşehrilerimiz ile mahallelerimizde buluşturacağız. Sanat ve sanatçının her zaman yanındayız. Merkezefendi Belediyesi olarak, sanata ve sanatçıya destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.