Yerli üretim ayçiçekleri ilk mahsulünü verdi

Yerli tohumların kalitesinin ve verimliliğinin arttırılması amaçlanan ve geçtiğimiz Temmuz ayında Pamukkale Üniversitesi, Denizli Ticaret Borsası, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen “Denizli Yöresinde Yetiştirilen Çerezlik Ayçiçeği Beyaz ve Kırkağaç Köy Popülasyonlarının İyileştirilmesi ve Yöreye Uygun Çerezlik Hibrit Çeşitlerin Geliştirilmesi” projesi ilk mahsulünü verdi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Çiftçi, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Prof. Dr. Erdinç Duru, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, Çal MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aysel Yeşilyurt Er, Denizli Ticaret Borsası Meclis Üyesi Halil Pekdemir, Tohum Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çelik, Denizli Ticaret Borsası Sekreteri Ali Şahin, Denizli İl Tarım Müdürlüğü temsilcileri ve özel sektör temsilcileri proje kapsamında tahsis edilen Pamukkale Üniversitesi Çal Meslek Yüksekokulu'na ait 400 dönümlük arazide hasat zamanı gelen ayçiçeklerini inceledi.

Hem piyasanın ihtiyacı olan, hem de kalitesi ve verimi yüksek çerezlik ayçiçeği yetiştirilmesi hedeflenen proje kapsamında konu hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ şunları kaydetti: “Bu çalışma Üniversite-sanayi-toplum işbirliğinin güzel bir örneğini oluşturmaktadır. Denizli Ticaret Borsası, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve İl Tarım Müdürlüğü ile birlikte başlattığımız proje ile Çal ve Tavas'da ayçiçeği çeşitleri üzerinde denemeler yürütüyoruz. Çal'da bulunan Tohum Islah ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezimizde devam edecek olan çeşit denemeleri ve uygulamalarımızla tarımsal üreticilerimiz için önemli problem olan çeşit seçimi, çeşide ulaşma konularında destek olmayı hedefliyoruz. Ay çekirdeği projesi ile başladığımız çalışmalarla bu konuda önemli katkılarda bulunacağımıza inanıyorum.”

Çal'da yapılan uygulamaların koordinasyonunu yürüten Çal Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aysel Yeşilyurt Er ise yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır işlenmeyen bu alan üzerinde iki yıl boyunca yaptığımız çalışmalar, üçüncü yılından itibaren hedeflediğimiz projelere ve uygulamalara ulaşmamızı sağlamış bulunmaktadır. Bu yıl başladığımız ayçiçeği projesi ve gelecek yıllarda yapmayı planladığımız çalışmalarla üreticilerimizin problemlerine yönelmeyi, çözüm üretmeyi hedeflemekteyiz. Çal ilçesi ve çevresi önemli ayçiçeği üretim alanlarına sahiptir. Geçen yıl Çin'den gelen siyah çekirdeğin piyasaya hakimiyeti sebebiyle ayçiçeği üreticilerimizin çekirdekleri büyük oranda depolarda kalmıştır. Siyah çekirdeğe gösterilen bu ilginin yerli çeşitlerimizle karşılanması gerektiği düşüncesiyle oluşturulan çalışmada, Çal'da Kırkağaç siyah ay çekirdeği çeşidini yetiştirmiş ve başarılı sonuçlar almış bulunmaktayız. Yapılacak bilimsel analiz ve değerlendirmelerin de hasat sonrasında paylaşılacağı Kırkağaç çeşidinin yöre için ümit vadettiği düşünülmektedir” dedi.

Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili konuyla ilgili şunları dile getirdi:

“Başta Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ olmak üzere tüm proje ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Tarımın içine bilim insanının girmediği sürece bocalıyoruz, diye düşünüyorduk. Üniversiteyi ve bilim insanlarımızı tarımla buluşturmamız gerekiyordu. Bu noktada bize ilk desteği veren Pamukkale Üniversitesi ve Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Bağ'a ve tüm proje ortaklarımıza tarım adına çiftçilerimiz, üreticilerimiz adına teşekkür ederiz.”