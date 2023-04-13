Yeşil Çınarspor, Davutlar maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor

Grup'ta ligde kalma mücadelesi veren Yeşil Çınarspor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı ve küme düşmemesi için mutlak galip gelmesi gereken Davutlar Belediyespor maçına galibiyet parolası ile hazırlanıyor.

Haftanın ilk idmanını Teknik Sorumlu Feyzullah Tüzünol nezaretinde Şirinköy Stadı'nda yapan Yeşil Çınarspor'da Kulüp Başkanı İbrahim Gürel antrenman öncesi futbolcularla bir araya gelerek Davutlar Belediyesi maçının önemini hatırlattı ve futbolculara uyarılarda bulundu. Ligin son haftasında 16 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Davutlar Belediyespor ile karşılaşacak olan Yeşil Çınarspor'un ligde kalması için maçı kazanması ayrıca diğer Denizli temsilcisi Çivril Kıralan Demirspor'un, Tire 2021 FK'ne kaybetmesi gerekiyor. Ligin son iki haftasını değerlendiren yeşil-beyazlı takımın futbolcusu Mehmet Dağlar, ligde kalacaklarına inandıklarını belirterek, “Bornova maçı bizim için ölüm kalım maçıydı. Ya tamam ya devam maçıydı. Takım olarak bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Puan ya da puanlar alacağımıza emindik. Ona göre antrenmanlara devam ettik. Bizim için çok önemliydi. İstediğimiz puanı aldık ama 3 puanı kaçırdığımız için çok üzgünüz” dedi.

“İnşallah bu maçı alır ve ligde kalırız”

Bu hafta çok önemli bir maçımız olacak diyen Dağlar, "Davutlar Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacağız. Takım olarak masöründen malzemecisine yöneticisine bu maça hazırlanmaya çalışıyoruz. İlk antrenmanı bu gün yaptık. Bu maç bizim açımızdan hem futbolcuların kariyeri açısından hem de takımın küme düşme durumu açısından çok önemli. İnşallah bu maçı alır ve ligde kalırız. Çünkü ligde kalmayı biz hak ediyoruz. Bu maçta 90 dakika savaşacağız. 90 dakika savaşınca şu ana kadar kimse ölmemiş bizde ölmeyiz. Hiç kimse kötü koşmaz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En güzel sonuçla dönmek istiyoruz. İnşallah da öyle olacak. Allah'ın izniyle ligde biz kalacağız" diye konuştu.

Feyzullah Tüzünol: “Son maçı da güzel bir galibiyetle kapatarak rakibimizin durumunu bekleyeceğiz”

Ligin 25. haftasında oynanan Bornova müsabakasına galibiyet için çıktıklarını söyleyen Teknik Sorumlu Feyzullah Tüzünol da, “Ancak olmadı duran toptan yediğimiz golle karşılaşma 1-1 sona erdi ve haftayı bir puan ile kapattık. İnşallah aynı bu istek ver arzu ile aynı bu canlılıkla son maçımız olan Davutlar Belediyespor maçında en iyi sonuçla dönmek istiyoruz. Bunun için en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son maçı da güzel bir galibiyetle kapatarak rakibimizin durumunu bekleyeceğiz. İnşallah bu takımın ligde kalması için elimizden geleni yapacağız. Oyuncu grubu ile yönetimi ile teknik heyeti ile bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.