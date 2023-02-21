Yeşil Çivril Belediye Spor, depremzedelerle bir araya geldi

Yeşil Çivril Belediye Spor Yönetimi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesinde çocuklar ile bir araya geldi.

Yeşil Çivril Belediye Spor Yönetimi asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine gitti. Depremden etkilenen çocuklar ile bir araya gelen yöneticiler, Çivrillilerin gönderdikleri süt, oyuncak ve suyu depremden etkilenen ailelere teslim etti. Daha sonra yöneticiler, Hatay'ın Samandağ ilçesinde Çivril Belediyesi ile Türk Kızılay'ının faaliyete geçirdiği sahra aşevinde depremzedeler ile bir araya geldi. Yeşil Çivril Belediye Spor Kulübü Başkanı Yasin Göktaş, yaşanan depremin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek; “Yönetici arkadaşlarımla birlikte deprem bölgesinde bulunan çocuklar için bir şeyler yapmak istedik. Bir hafta boyunca Çivril'den hayırseverlerin bağışladığı ve yönetici arkadaşlarımızın aldığı oyuncakları minibüs ile Samandağ ilçesindeki çocuklara getirdik. Belediyemiz ve Kızılay Çivril şubesi tarafından kurulan aşevinin olduğu alanda depremden etkilenen kardeşlerimizle bir araya geldik” dedi. Hatay Samandağ ilçesine yapılan ziyarette Çivril Belediye Meclis Üyesi Lütfi Karaman da yer aldı.

Depremzede çocuklar, Yeşil Çivril Belediye Sporun formasını giyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.