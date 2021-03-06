Yeşilay Cemiyeti ve Başkan Zolan'dan ‘Gençlerimize sahip çıkalım' mesajı

Yeşilay gönüllüsü de olan Başkan Zolan herkesi zararlı alışkanlıkları bırakmaya davet ederek, “Zararlı alışkanlıkları bırakın, hayatı bırakmayın” mesajını paylaştı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Denizli Şube Başkanı Bünyamin Yakar ve yönetim kurulu üyeleri Yeşilay Haftası nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Denizli Şube Başkanı Bünyamin Yakar, ziyarette yaptığı konuşmada Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ile bağımlı ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağladıklarını belirterek Yeşilay'ın çalışmalarını anlattı. Yakar, “YEDAM'da tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlarımızdan oluşan ekibimiz ile tütünün yanı sıra alkol, madde ve internetle ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

“Çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkmaya devam etmeliyiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan; “Sağlıklı gençliği olmayan bir toplumun sağlıklı geleceği olamaz. Bu noktada ben başarılı çalışmalarınızı takip ediyor ve sizleri tebrik ediyorum. ‘Zararlı alışkanlıkları bırakın, hayatı bırakmayın' diyoruz. Madde bağımlılığı başta olmak üzere pek çok zararlı alışkanlık ile gençlik yok edilmeye çalışılıyor. Hep birlikte bu saldırıları bertaraf edeceğiz. Çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkmaya devam etmeliyiz” dedi.