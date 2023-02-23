Yeşilçınar çalışmalara hız verdi

Grup'ta mücadele eden Yeşilçınarspor, depremler nedeniyle liglere verilen arada çalışmalara hız verdi.

Denizli'yi Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta temsil eden 4 takımdan birisi olan Yeşilçınarspor, Kahramanmaraş merkezli meydan gelen depremlerin ardından verilen arada çalışmalara tekrar başladı. Şirinköy Stadı'nda yapılan idmanları değerlendiren Yeşilçınarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, ülke olarak zor günler geçirdiğine dikkat çekerek, “Ülkemiz büyük bir felaket geçirdi. Tüm ülkemize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah ülkemiz bir daha böyle bir afat yaşamaz. Biz bu süre içerisinde futbola ara verdik. Yeni yeni, yavaş yavaş hazırlıklara başladık. Tabii bu ortamda hazırlanmak da zor oluyor. Daha yeni yeni kendimizi toparlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda toparlanırız. Çalışmalarımızı da bu istikamette yapacağız. Önümüzdeki günlerde maçlar da başlayacak. Maçlara da yeni yeni motive olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.