Yeşilçınar kritik maça hazır

Grup 18. haftasında kendi evinde Tire 2021 Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Yeşilçınarspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haftanın son çalışmasını Şirinköy Stadı'nda Teknik Sorumlu Mustafa Altındağ qnezaretinde yapan yeşil-beyazlılarda, hedef kritik maçı kazanarak düşme bölgesinin üzerine çıkmak. Yeşilçınarspor-Tire 2021 FK Maçı yarın saat 14.00'te Şirinköy Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Arif Selim Özdaş, Dabri Emre Tekin ve Taner Kıtmır hakem üçlüsü yönetecek. 17. hafta itibarıyla 15 puanla düşme potasında bulunan Yeşilçınarspor‘da Teknik Sorumlu Mustafa Altındağ, hafta içi oynadıkları Muğlaspor, maçında çok iyi bir oyun sergilediklerine vurgu yaparak, “Muğla maçına çok iyi hazırlanmıştık. Kazanmak için gittik. Ama kazanamadık. Oyuncularımı kutluyorum. Maçın başından sonuna kadar bütün güçlerini ortaya koydular. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik ama mücadele yönünden, futbol yönünden çok iyi bir oyun oynadık. Sezonun en iyi maçlarından birisi olduğunu söyleyebilirim. Muğlaspor'u sahasına hapsettik. Sadece duran toptan bir gol yedik. Pozisyon hatamızdan bizim hatamızdan gol yedik ve kaybettik. Ama oyuncularımın göstermiş olduğu performans, yetenek, kazanma arzusu çok yüksekti. Futbolda bunlar var. Artık bu maçı geride bıraktık” dedi.

“Kazanmaktan başka çaremiz yok”

Tire maçına dikkat çeken Teknik Sorumlu Altındağ, “Bu maçın hazırlıkları sürüyor. Pazar, çarşamba maç oynuyoruz. Tabii ki bu kolay olmuyor. Zor oluyor. Ama oyuncularımız bunun bilincinde. Pazara iyi hazırlanıyoruz. Tire takımı da iki haftadır kaybediyor. O da yaralı bir aslan. Biz de yaralı biz aslanız. İki yaralı aslan pazar günü mücadele edecek. Ama biz öncelikle kazanmak istiyoruz. Rakibimiz kim olursa olsun. Rakip farkı yapmıyoruz. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Kazanmaktan başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.