Yeşilçınar, şampiyonluk adayı Bornova'yı elinden kaçırdı

Grup'un 25. haftasında Yeşilçınarspor, konuk ettiği Bornova FK ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin sona ermesine iki hafta kala, alt sıralardan kurtulmak isteyen ev sahibi Yeşilçınarspor ile haftaya başlarken 48 puan ve averajla ikinci sırada bulunan ve şampiyonluk kovalayan Bornova FK maçı 1-1 sona erince taraflar puanları paylaştı. Denizli Şirinköy Stadı'nda oynanan maçta rakibine oranla daha üstün bir oyun sergileyen yeşil-beyazlıların golünü 39. dakikada Mustafa Tahran atarken, misafir takımın golünü 48. dakikada Fırat İnal kaydetti. Bu sonuçla Yeşilçınarspor, puanını 21'e çıkardı. Ancak küme düşme potasından kurtulamadı. Ligin 26. haftasında Davutlar Belediyespor ile oynanacak karşılaşma yeşil-beyazlıların gidişatını belirleyecek. Yeşilçınarspor, bu maçı kazanması ve diğer Denizli takımı Çivril Kıralan Demirspor'un Tire 2021 FK'ne karşı kaybetmesi halinde ligde kalacak ve Denizli Süper Amatör Ligi'ne Yükselme Grubu maçlarını ikinci olarak tamamlayan takım ile baraj maçı oynama hakkını elde edecek.

“Tuzağımıza düştüler”

Karşılaşmayı değerlendiren Yeşilçınarspor takım kaptanı Hacı Gül, 2022-2023 sezonunun son haftalarına geldiklerine dikkat çekerek, “Kendi evimizde inanılmaz kritik bir maça çıktık. Rakibimiz kazansa şampiyon olacaktı. Biz kaybetsek ligden düşmemiz netleşecekti. Böyle kritik bir maçtı. Hafta içi rakibimizi analiz ettik. Ona göre çalışmamızı yaptık. Sabırla üzerimize gelmelerini bekledik. Tuzağımıza düştüler. Golümüzü de attık. Hiçbir pozisyon vermeden maalesef duran bir toptan gol yedik. Kazanıp son haftaya girmeden ligde kalmayı garantilemeyebilirdik ama olmadı ve önümüzdeki haftaya kaldı. Biz çalıştık çabaladık. Bütün arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. İnanılmaz mücadele ettiler. Hedefimiz önümüzdeki hafta galip gelerek ligde kalmak” ifadelerini kullandı.