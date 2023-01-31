Yeşilçınar-Sarayköy maçından gol sesi çıkmadı

Grup 14. haftası Denizli derbisinde karşılaşan Güreller Lojistik Yeşilçınarspor ile Sarayköyspor maçı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Grup 14. haftası Denizli derbisinde Şirinköy Stadı'nda oynanan Güreller Lojistik Yeşilçınarspor ile Sarayköyspor maçı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarının ilk maçında vasat bir oyun sergilendi. Pozisyon olmayan orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada taraflar puanları paylaştı. Bu sonuçla ev sahibi G.L. Yeşilçınarspor puanını 12'e çıkarırken misafir Sarayköyspor 25 puana yükseldi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı değerlendiren Yeşilçınarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, derbiyi kazanmak istediklerini belirterek, “İkinci yarının ilk maçı bizim için önemliydi. Sarayköy'de hedefi olan şampiyonluğa oynayan iyi bir takım. Onun bilincindeydik. Buna rağmen kazanmayı çok istedik olmadı. Olmayınca da bir puan ile yetindik. Mücadelelerinden oyuncularımı kutluyorum. Biraz daha eksiklerimiz var. Eksikliklerimizi tamamlayıp daha iyi olacağımıza ve daha iyi puanlar alarak hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bu günkü öz verili mücadelelerinden dolayı futbolcu arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

“Bu takım ligde kalacak”

Sonuç olarak ikinci yarıya puan ile başladıklarını belirten Teknik Sorumlu Altındağ “Neticede puan puandır. İkinciye yarıya puan ile başladık da diyebiliriz. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. İkinci yarı daha zor geçecek. İlerleyen haftalarda her alınan puanın bir değeri olacak. Onun için bundan sonraki hedefimiz maç kaybetmemek olacak. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda daha iyi oynayıp daha çok puanlar kazanacağız. Bu takım ligde kalacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.