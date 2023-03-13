Yeşilçınar, Tire karşısında umduğunu bulamadı

Grup 18. haftasında Denizli Şirinköy Stadı'nda oynanan GL Yeşilçınarspor-Tire 2021 FK maçı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Grup 18. haftasında GL Yeşilçınarspor ile Tire 2021 FK, Denizli Şirinköy Stadı'nda oynanan mücadelede golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada rakibine oranla daha iyi bir oyun sergileyen ve en az 4-5 net gol pozisyonundan yararlanamayan ev sahibi Yeşilçınarspor, kaçan 2 puanın üzüntüsünü yaşıyor. Bu sonuçla puanını 16'a çıkaran yeşil-beyazlılar, 13. sıradaki yerini korumuş oldu. Müsabakayı değerlendiren Yeşilçınarspor'un başarılı futbolcusu Samet Ünver, üç haftadır iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, “Üç haftadır yüreğimizi ortaya koyuyoruz. Çok iyi mücadele ediyoruz. Geçen hafta Muğla kaçtı. Bu hafta Tire kaçtı. Çiğli'den çok güzel bir galibiyet aldık. Böyle devam edeceğine inanıyorum. Takıma sonuna kadar güveniyorum. Bu takım kümede kalacak. Bu takım başta kurulsaydı şu anda şampiyonluğa oynuyor olurduk” dedi.

“Üç haftadır iyi mücadele ediyoruz”

Rakiplerine 1 puan yaklaştıkları için mutlu olduklarını dile getiren yeşil siyahlı takımın başarılı oyuncusu Ertuğrul Er, “Çok zorlu iyi bir mücadele verdik. İnşallah önümüzdeki hafta Aydın Yıldızspor'u yenerek rakibimiz olan takımı aşağıya alacağız” ifadelerini kullandı.