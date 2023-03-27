Yeşilçınar'a nefes aldıran galibiyet

Grup 21. haftasında Kızılcabölükspor'u 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puan ile kapatan Yeşilçınarspor, aldığı galibiyetler şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor.

Grup 21. haftasında Yeşilçınarspor, Kızılcabölükspor'u 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puan ile kapadı ve puanını 20'e çıkardı. Şirinköy Stadı'nda oynanan ve futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 54. dakikada Mustafa Tahran, 61. dakikada Mert Sarıkuş ve 85. dakikada Selim Kartal penaltından kaydetti. Yeşil beyazlılar, bu galibiyetle 5. galibiyetini alarak 20 puanla 12. sıraya yükseldi. İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmanın, ikinci yarısında ev sahibi takım ağırlığını koydu ve oynadığı etkili futbol ile galip gelmesini bildi.

Karşılaşmayı değerlendiren Yeşilçınarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, müsabakaya iyi bir hazırlık neticesi çıktıklarına dikkat çekerek, “Galibiyetle aslında biraz rahatladık diyebilirim. Bundan sonra da takımımız kazanıp en üst yerde, layık olduğu yerde bitirecek. Önümüzde Yeşilova maçı var. O maça da en iyi şekilde hazırlanarak oradan da puanla döneceğimize inanıyorum. Biz bu ligde kalmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Güçlü bir takımımız var. Bu takım ligde kalacak” dedi.