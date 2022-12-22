Yeşilçınarspor kritik maça 3 puan parolası ile hazırlanıyor

Grup'ta mücadele eden GL Yeşilçınarspor'da gözler 13. haftada oynanacak Davutlar Belediyespor maçına çevrildi.

Grup'ta mücadele eden ve ligin 12. haftasında deplasmanda grup lideri Bornova FK'ya 4-2 mağlup olarak haftayı puansız kapatan GL Yeşilçınarspor'da gözler ilk yarının son haftasında oynanacak olan Davutlar Belediyespor müsabakasına çevrildi. Ligin 13. haftasında Şirinköy Stadı'nda oynanacak olan Davutlar Belediyespor mücadelesine 3 puan parolası ile hazırlanan yeşil-beyazlılar, bu maçı alarak ilk yarıyı alt sıralardan kurtulmak istiyor. Karşılaşmayı değerlendiren Teknik Sorumlu Mustafa Altındağ, Davutlarspor maçının ilk yarının son maçı olduğuna dikkat çekerek, “İçerde oynadığımız bu maça iyi hazırlanıp ilk yarının son müsabakasını güzel bir biçimde tamamlamak istiyoruz. Davutlar da iyi bir takım. Onlar da ligin son maçında kazanmak isteyecektir. Biz ne kadar istiyorsak, onlar da o kadar isteyecektir. Onun için biz onlardan daha fazla isteyeceğiz. Kazanmaktan başka alternatifimiz yok. Bu maçı da kazanıp devreye iyi bir şekilde girmek istiyoruz” dedi.

Emre Kamay: “Geçen hafta lidere mağlup olduk”

Davutlar maçının kendileri açısından için çok önemli olduğunun altını çizen yeşil-beyazlı takımın başarılı futbolcusu Emre Kamay da, “Final maçımız diyebilirim. Bu maçı kazanarak ilk yarıya rakiplerimizden 3 puan önde girmek istiyoruz. Onlarla da puan farkını açmak istiyoruz. Çok şükür iyi bir galibiyet serimiz vardı. Geçen hafta lidere mağlup olduk. Ama iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Lidere deplasmanda iki gol attık. Fark yemedik. Bizim için iyi bir maçtı. Şimdi önümüzdeki Davutlar maçına odaklandık. Hocalarımızın nezaretinde çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah yeneceğiz. Devre arasında Allah'ın izniyle takviyeler de gelecek. Biz ligi daha yukarılarda bitireceğiz. Bu takım düşmeyecek” diye konuştu.