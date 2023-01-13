Yeşilçınarspor kuvvet çalıştı

Grupta mücadele eden ve ilk yarıyı 11 puan ile 13. sırada tamamlayan GL Yeşilçınarspor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına ara vermeden günde çift idman ile devam ediyor.

Son antrenmanında salonda kondisyon çalışan yeşil beyazlılarda, hedef ikinci yarıda alt sıralardan kurtularak üst sıralara tırmanmak olarak belirlendi.

Ligin ikinci yarısı için GL Yeşilçınarspor'a transfer olan kaleci Eren Abadanc, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek; “Böyle bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Takımın durumu ortada. Buraya bu takıma yardımcı olmaya geldik. İnşallah layık olduğu yere el birliği içerisinde çıkaracağız. İkinci yarı hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Kamp dönemi çok yoğun geçiyor. Hocalarımızın eşliğinde çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. İkinci yarıya boma gibi gireceğiz” dedi.

Takıma yeni katılan forvet oyuncusu İsmail Yılmaz da başarı yaşamak için geldiğini yeşil beyazlı takıma geldiğine vurgu yaparak; “Buraya geldiğim için gayet mutluyum. Burada gayet güzel bir ortam var. Çalışmalara yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bazen günde çift idmanla bazen tek idmanla ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmaya gayret ediyoruz. Takımda herkes hazır durumda. Lige tutunmaya çalışacağız. Daha sonra da üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.