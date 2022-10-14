Yeşilçınarspor'da Altındağ dönemi başladı

Bölgesel Amatör Ligi'nde 9. Grupta mücadele eden GL Yeşilçınarspor, Çiğli Belediyespor ile oynayacağı maçtan 3 puanla dönmek istiyor.

Yeni sezonu Bölgesel Amatör Ligi'nde 9. Grupta mücadele eden ve ligin ilk iki haftasında oynadığı karşılaşmayı kaybeden Güreller Lojistik Yeşilçınarspor, 3. haftada deplasmanda oynayacağı Çiğli Belediyespor maçına odaklandı. Yeni Teknik Sorumlu Mustafa Altındağ nezaretinde çalışmalarını sürdüren Yeşilçınarspor, Çiğli Belediyespor maçına 3 puan parolası ile hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcı takım ile ikinci antrenmana çıktığını belirterek takımı layık olduğu yere taşıyacaklarını söyledi.

Sezon başında Teknik Sorumlu olarak anlaştığı Feyzullah Tüzünol'un ev kazası geçirmesi üzerine Güreller Lojistik Yeşilçınarspor, Ankaragücü, Beta Trafo Ereglispor, Sancaktepe FK, Demirgrup Sivasspor, Çorum FK, Kastamonuspor, Ankara Demirspor, Kayseri Erciyesspor, Afyonkarahisarspor, Karsspor, Aksarayspo Fethiyespor, Ispartaspor, Karamanspor, Dalaman Kağıtspor, Tokatspor, Cizrespor, Vanspor, Yukatel Kayserispor ve Ercişspor gibi takımlarda görev yapan deneyimli çalıştırıcı Mustafa Altındağ Güreller Lojistik Yeşilçınarspor ile anlaştı.

“Takımı layık olduğu yere getireceğiz”

Yeni görevi ile ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı Mustafa Altındağ, İbrahim Başkanın isteği üzerine geldiğini ve takımı en üst düzeye çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Altındağ, “Kulüp yeni bir kulüp yeni bir camia böyle bir camiada görev yapmaktan gurur duyuyorum. İnşallah bu takımı layık olduğu yere getireceğiz. Çiğli deplasmanına kazanmak için gideceğiz. İyi hazırlanıyoruz. Oyuncularımda bu ışığı görüyorum. Bu maçı da en iyi şekilde atlatarak oyuncularımın maç performanslarını daha iyi göreceğiz. Ondan sonra eksiklerimize göre diğer maçlarımıza hazırlanacağız. Takımımız inşallah layık olduğu yere gelecek” diye konuştu.

“İlk iki maç çeşitli şansızlıklar yaşadık”

Yeni kurulan bir takım olduklarına dikkat çeken yeşil beyazlı takımın deneyimli oyuncularından Hacı Gül de “Yeni yapılandık. Oyuncu arkadaşlarımızın bir kısmı dışarıdan geldi. Bir kısmı da buradan. Yeni yeni uyum sağlamaya çalışan bir takımız. Aslında çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Takımımız hazırlık sürecinde, hazırlık maçlarında iyi gözüküyordu. Yeni bir hocanın takıma yeni bir hava getireceğine inanıyorum. Futbolcuların performansı daha da çok artacaktır. Bu hafta da çok zorlu bir Çiğli deplasmanına gideceğiz. Biz de onların analizini yaptık. İnşallah oradan puan yada puanlarla döneceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Çiğli zorlu bir deplasman ancak puan yada puanlarla dönmek istiyoruz”

Ligin ilk iki haftasında çeşitli şansızlıklar yaşadıklarına ve ilk iki hafta mağlup olduklarını dile getiren takımın yeni transferi Emre Kamay da “Yeni kurulan bir takımız. Aslında genç dinamik koşan bir takımız. İlk iki hafta çeşitli talihsizlikler oldu. Bizim şu anda kısmetsizliğimiz var. Aslında iyi bir takımız. Hocamız değişti yeni hocayla şu anda her şey çok iyi gidiyor. Bu hafta Çiğli Belediyespor deplasmanına gidiyor. Zorlu bir deplasman benim eski takımım. İnşallah oradan en iyi sonuçla döneceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.