Yeşilköy İşitme Engelliler Okulu, AB projeleriyle gündemde

Merkezefendi İlçesi Yeşilköy İşitme Engelliler Okulu son 5 yılda Avrupa'daki çeşitli işitme engelli okulları ile karşılıklı işbirliği sağlayarak çok sayıda eTwinning ve Erasmus+ Projeleri gerçekleştirdi.

Merkezefendi Yeşilköy İşitme Engelliler Okulunun koordinatörü olduğu ikinci AB Erasmus+ projesi; “Sessiz Kodlama” (SILENT CODING); İşitme Engellilerde Robotik Kodlama Eğitimini içeren, Estonya, İspanya, Portekiz ortaklı; kısa dönemli öğretmen ve öğrenci değişiminin planlandığı içerik bakımdan özgün bir proje gerçekleşti. İşitme engelli öğrencilerin çağın gereklerine uygun şekilde eğitim almaları, 21.yy becerileri ile donatılmaları, dijital yeterliliklerinin geliştirilmesi ve uygun şekilde istihdam edilmeleri, ayrımcılığa maruz kalmadan, mutlu bireyler olarak yaşadıkları topluma katkı sağlamaları, projenin temel önceliğini oluşturdu. İşitme engelli okulları için büyük bir potansiyele sahip olan ve 2 yıl devam edecek olan proje ile işitme engelli okulları öğretmen ve öğrencileri, çağımızın anahtar yeterliliklerinden biri olan robotik kodlama eğitimi alıyorlar. Proje ile derslerin daha eğlenceli hale gelmesi, öğrencilerin okula devam motivasyonunun artırılması, velilerin de katılacağı atölye faaliyetleri ile ailelerin bu konuda bilinç ve farkındalık düzeyinin artırılması, robotik kodlama alanında donanımlı ve deneyimli rol model öğretmenlerin yetiştirilmesi hedeflendi.

“Sessiz Kodlama” (SILENT CODING) Projesi sonunda öğretmen ve öğrenciler; Tinkercad Programı ve 3D yazıcı, Mindstrom EV3 programları ile okul müfredatı için ders materyalleri üretebilecek ve bunu sonraki yıllar için geliştirme imkanı bulabilecekler. Proje ile işitme engelli öğrencilerin elde ettikleri bilgi ve deneyim akranları ile rekabet edebilme güçlerini artıracak. Ayrıca kazandıkları yeni dijital beceriler ile ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarında kendilerini daha da geliştirme imkanı bulabilecekler ve bu sayede yeterlilikleri doğrultusunda uygun istihdam imkanı da bulabileceği bildirildi.