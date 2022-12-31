Yılbaşı trafiğine havadan sıkı denetim

Kentin farklı noktalarından yapılan denetimde güvenlik şeridini kullanan, trafiği tehlikeye düşüren ve kurallara aykırı hareket eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda yılbaşına saatler kala trafik tedbirlerini artırdı. Alınan önlemler çerçevesinde, yoğunluk oluşan bölgelerde denetimler sıklaştırıldı. Ekipler, Denizli-Antalya Devlet Karayolu ve Acıpayam-Kelekçi güzergahında Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, meydana gelen trafik kazaların ve bu kazalara bağlı can kayıpları ve yaralanmaların önlenmesi, sürücüler üzerindeki “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu”nun en üst seviyeye çıkarılması ile sürücü davranışlarının olumlu yönde değiştirilmesi amaçlandı. Kurulan uygulama noktasında ekipler araçları durdurup sorgusunu gerçekleştirirken, yoğunluk olan bölgelere yönlendirilme yapıldı.

Helikopter denetiminde, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı, sürücülerin seyir halinde cep telefonu ile görüşüp görüşmediği, geçme yasağı olan yerlerde hatalı sollama yapılıp yapılmadığı, şerit izleme kurallarına uyulup uyulmadığı gibi hususlar denetlendi. Tespit edilen kural ihlalleri kayıt altına alındıktan sonra uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine gerekli cezai işlemler uygulandı.