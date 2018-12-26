Yılbaşında beslenmeye dikkat

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Diyetisyenlerinden Sena Duygu Turgut, yaklaşan yeni yılda yılbaşı gecesi için bulundu. Turgut, yılbaşı gecesi tüketimin artacağını ve günlük besin ihtiyacını dengelemek için sabahtan besin tüketiminin azaltılması gerektiğini aktardı. Gece paketli gıdalardan ziyade meyve tüketiminin faydalı olacağına dikkat çeken Turgut, gece tüketilen besinlerde tuz ve yağın fazla olmaması gerektiğine değindi. Turgut, "Paketli gıdalardan ziyade meyve ve patlamış mısır gibi besinler tüketilebilir ancak bunlar hazırlanırken yağ ve tuz oranına dikkat edilmesi gerekiyor. Bunların yanında sağlıklı atıştırmalık olarak çiğ badem ve ceviz tüketilebilir" dedi.

"Alkol kullanımına dikkat edilmeli"

Yılbaşı gecesi alkol tüketiminin arttığını belirten Turgut, "Alkol tüketimi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Hamile kadınların kullanmasını kesinlikle istemiyoruz. Alkolün yan etkilerine değinecek olursak da; kan değerlerini kesinlikle yükseltiyor. Kolesterolü olanlar ve karaciğer yağlanması olanlar kesinlikle tüketmemeli. Ertesi gün ise bol su tüketip daha sebze ağırlıklı beslenilmesi gerekiyor" diye konuştu.