Yılbaşında sokaklar motosikletli kuryelere kaldı

Denizli'de 2020 yılının son saatlerine yaklaşırken yeni yılda başlayan 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi. Sokak ve caddeler ise motorla sipariş götüren kuryelere kaldı.

2020 yılının sona ermesi ile birlikte yeni yılda korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından caddeler ve sokakların boşaldığı gözlendi. Yemek uygulamaları ve paket uygulamasının geçerli olduğu Denizli'de sokaklar ve caddeler motorla sipariş götüren kuryelere kaldı. Yılbaşı ve hafta sonunun yakın tarihlerde bulunması dolayısıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Denizli'nin en işlek caddelerinde sessizlik oluştu. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kontrollerini arttırdı. Restoranlar ve paket sistemi ile çalışan iş yerlerinde ise motorlu kuryeler yasağın başlaması ile birlikte harekete geçti. Yılbaşı dolayısıyla evlere artan yemek siparişlerini yetiştirmek için kıyasıya bir mücadele ortamı olduğu gözlemlendi. Motosikletle yemek siparişlerine giden sürücü Taner Solak, “Öncelikle 2021 yılının herkese huzur, sağlık getirmesini diliyorum. Tüm Türkiye için inşallah hayırlısı olur, işletmemiz bugün saat 22.00'ye kadar açıktı normalde, bugün ise erken kapatmaya karar verdik. Arkadaşlarımızı düşündük bir takım nedenlerden dolayı çünkü gün içerisinde bayağı yoğun bir efor sarf ettiler kendileri teşekkür ederiz hepsine. Bir o kadar insanı dışarıda gördük aslında ama inşallah daha iyiye gideriz” dedi.

“Pandemi nedeniyle evlere servisimiz devam ediyor”

Kuryelerden Talha Çetin, “Burada kebap dükkanında kurye olarak çalışıyorum, bugün yılbaşı, yasaklar var, insanların evde olması biraz daha iyi bizim içinde daha iyi oldu. Yılbaşında çalışıyoruz, fakat güzel herkes evinde mutlu, buradan da sağlıklı mutlu huzurlu yıllar dilerim” diye konuştu. Yemek siparişlerinin yoğun olduğunu belirten motosikletli kurye Naim Tamer, “Evlere siparişlerimiz çok oluyor bugün yılbaşı olduğu için genelde bu kadar yoğunluğumuz yoktu. Şuanda herkes eve kapandığı için pandemi nedeniyle evlere servisimiz devam ediyor çünkü yani en iyisi böyle. 4 gün boyunca sürekli çalışmamız devam edecek, sürekli olarak biz bu işleri müşterilerimize özen göstererek yapacağız, onlar evde kalsın biz bunlar için her zaman evine kadar geliriz. Yeter ki bizleri arasınlar” ifadelerini kullandı.