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Yılbaşını bekleyen tacirlere narkotikten sabah sürprizi

Denizli’de 2 aydır takip edilen uyuşturucu tacirlerine Narkotik timleri, PÖH destekli 7 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Denizli'de 2 aydır takip edilen uyuşturucu tacirlerine Narkotik timleri, PÖH destekli 7 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Uyuşturucu tacirleri uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalandı.


Denizli İl emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 2 aydır kentteki uyuşturucu tacirlerini adım adım takip etti. Fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin adreslerine şafak operasyonu düzenlendi. Polis Özel Harekat (PÖH) ve drone destekli düzenlenen operasyonda 7 ayrı adrese eş zamanlı olarak koç boynuzları ile girildi. Yılbaşı öncesi çok sayıda uyuşturucu maddenin satacağını hayali kuran tacirlere narkotik timleri izin vermedi. Yapılan operasyonda 589 adet ecstasy hap, 7 gram esrar, 10 gram sentetik kannabinoid ve pompalı tüfek ele geçirildi. 1'i ceza evinde olan 3 şahıs ise gözaltına alındı.



Yılbaşı için kente uyuşturucu getirirken yakalandılar


Yılbaşı öncesi çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alan Narkotik timleri şahısları takibe aldı. Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde otobüsten inen 3 şüpheli Narkotik timleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda ise uyuşturucu maddeler ortaya çıktı. 178 gram Skunk ve uyuşturucu maddeyi paketlemeye yarayan 2 bin adet küçük kilitli poşet ele geçirildi.

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