İhlas Haber Ajansı

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Yıldızdoğan, Denizli'de büyük ilgi gördü

Denizli’nin Çivril ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen ‘Şahlanış Konserleri’ etkinliğinin ikincisinde sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen ‘Şahlanış Konserleri' etkinliğinin ikincisinde sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı.



Ülkü Ocakları Denizli İl Başkanlığınca düzenlenen Şahlanış Konserleri'nin ikincisi Denizli'nin Çivril ilçesinde gerçekleştirildi. Konserde sevenlerinin karşısına çıkan Mustafa Yıldızdoğan, şarkılarını seslendirdi. Katılımcılarında Yıldızdoğan'a eşlik ettiği konserde herkes doyasıya vakit geçirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere çevre il ve ilçelerden de katılımlar gerçekleşti. Yıldızdoğan'ın son şarkısını seslendirmesinin ardından konsere son verildi.



Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen “Şahlanış Konserleri”nin ilki ise Honaz ilçesindeki Göz piknik alanında yapılmıştı.

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