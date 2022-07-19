Yıllar sonra tamamen görmeye başladı

PAÜ Göz Hastalıkları polikliniğinde yapılan muayeneler sonucunda, Alaeddin Uçar'ın yıllar önce ameliyat olduğu sağ gözünde göz içi lens olmadığı, iris kısımda hasar bulunduğu ve görme seviyesinin ışığı algılama düzeyinde olduğu görüldü. PAÜ Hastanesi Göz Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Profesör Dr. Ebru Nevin Çetin, baş asistanlardan Dr. Tunahan Akyol ve Dr. Hasan Samed Akkaya'dan oluşan ekip tarafından hastaya göz içi mercek takılması (skleral fiksasyon ile iol implantasyonu+iridoplasti) cerrahisi uygulandı. Hastanın 3. ay kontrollerinde düzeltilmiş refraksiyon değerleri ile görme düzeyinin yüzde 100 seviyesine çıktığı görüldü. Sonuçtan çok memnun olan hastaya sol gözüne de yine aynı ekip tarafından başarılı bir şekilde katarakt cerrahisi yapıldı.