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Yıllardır yıkılma ihtimaline karşı kullanılan köprü yıkılıyor

Denizli’de uzun yıllardır yıkılma riskine karşı kapatılan ancak buna rağmen kullanılan köprü yıkılarak yenisi yapılacak.

Denizli'de uzun yıllardır yıkılma riskine karşı kapatılan ancak buna rağmen kullanılan köprü yıkılarak yenisi yapılacak.


Sarayköy - Köprübaşı mahallesi ile Buldan karayolunu birbirine bağlayan Köprübaşı köprüsü yıkım çalışmalarına başlanıldı. Sarayköy - Köprübaşı mahallesi Menderes nehrinin üzerinde bulunan ve Buldan karayolunu birbirine bağlayan Köprübaşı Köprüsünün yıkımına başlanıldı. Köprünün dar olmasının yanı sıra yıkılma tehlikesine karşı beton bariyerlerle kapatılmasına rağmen çevre halkı tarafından yoğun şekilde kullanılmaya devam ediyordu. Yıllar sonra köprünün yıkım işlemi başlatılırken yeni köprünün projesi de belli oldu. , Sazak, Tosunlar, Ahmetli, Tepeköy Mahalleleriyle Buldan ve Güney ilçeleri ile Manisa'yı da Denizli'ye bağlayacak olan köprünün genişliği 12 metre olacak. Yeni köprü 86 metre uzunluğunda, üzerinde çift şerit araç yolu ile 1,5 metrelik yaya yolu olacak. Yeni köprü Menderes nehri üzerinde fore kazık sistemiyle yapılacağı öğrenildi.

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