YKS adayları ve görevlilerine ücretsiz ulaşım

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

Denizli'de 15-16 Haziran tarihlerinde YKS heyecanı yaşayacak öğrenciler, sınav yerlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerini ücretsiz kullanacağı belirtildi. Söz konusu tarihlerde, YKS' ye girecek öğrenciler ve sınav görevlileri sınav giriş belgesi veya görevli belgelerini şoförlere göstererek, Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek.

“Sınav her şey değildir”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yıl boyunca üniversite sınavına hazırlanan tüm gençlere başarılar diledi. Başkan Zolan insanların bir ömür boyu birçok sınava girdiğini ifade ederek, "Gençlerimizin başarısı sadece kendilerini ve ailelerini değil hepimizi mutlu edecektir. Ancak şu da unutulmamalıdır, sınav her şey değildir" dedi. Büyükşehir olarak sınav tedbirlerini aldıklarını ifade eden Başkan Zolan, tüm hemşehrilerinden sınava girilen okul yakınlarında gürültü yapmamalarını isteyerek, YKS'ye girecek herkese başarılar diledi.