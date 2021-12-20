Yoğun sis Denizli'yi etkisi altına aldı

Denizli'de yoğun kar yağışının ardından sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Denizli'de gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından sabah saatlerinde sis etkili oldu. Cankurtaran Mevkii'nde Tavas makasına trafikte zor anlar yaşayan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek beklemeye geçti. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 ile 40 metre arasında değişirken, bazı bölgelerde ise 20 metreye kadar düştü. Yoğun sisin ardından bölgeye sevk edilen trafik polisleri sürücülere uyarıda bulunarak, zincir konusunda hatırlatmada yaptı.