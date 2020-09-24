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YÖK, Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verdi

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını açıkladı. Bugün gerçekleştirilen Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı'nda verilen disiplin cezası neticesinde Rektör Bağ'ın kanunen rektörlük görevinin sonlandırıldığı açıklandı.


Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, geçtiğimiz Ağustos ayında görevinden uzaklaştırılmıştı. 3 Yıl önce eşini üniversitede İslami İlimler Enstitüsü'ne enstitü sekreteri yapma girişiminde bulunarak eleştirilerin hedefi olmuştu. PAÜ, Personel Daire Başkanlığı bünyesinde personel alımı yapılacağı duyurusunun ardından açıklanan kriterleri sadece Rektör Hüseyin Bağ'ın eşinin karşıladığı ve sadece eşinin başvurduğu bir ilanla tekrar gündeme gelmişti. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından hakkında soruşturma açılan Rektör Bağ ile ilgili açıklamasını yayınladı.



“Kanunen Rektörlük görevi sonlandı”


Yüksek Öğretim Kurumu, "YÖK tarafından, 07 Ağustos 2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlandı. Bugün gerçekleştirilen “Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı”nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlandı." açıklamasını yayınladı.

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