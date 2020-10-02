Yol ortasında bıçaklı kavga; 2 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yol üzerindeki alkollü şahıslarla araç sürücüsünün arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi, Hürriyet Caddesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu belirtilen 41 yaşındaki Ferdi K., yol kenarında yürürken 34 ACF 628 plakalı aracın önüne atladı. Ferdi K.'nın aracın önüne atlamasının ardından aracın içerisinden çıkan sürücü, Ferdi K. ve beraberindekilerle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Ferdi K. ve araç sürücüsü aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Karnından yaralanan araç sürücüsü otomobiline binerek Denizli Devlet Hastanesi'ne gitti. Olayın ardından arkadaşlarının kaçması sonucunda tek kalan Ferdi K., kanlar içerisinde yolun ortasında kaldı. Durumu fark eden mahalle esnafları, koltuk altından ve bacağından yaralanan Ferdi K.'nın yardımına koştu ve durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde gerçekleştirdikleri ilk müdahalenin ardından Ferdi K.'yı tedavi altına almak üzere ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.