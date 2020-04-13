Yol ortasındaki ağacı ateşe verdiler

Denizli' yol ortasında kalan bir ağaç kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilirken, yanan ağaç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi 3406 Sokak üzerinde tek kalan ve yaklaşık 10 metre yüksekliğinde olan selvi ağacı gövde kısmının üstünden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. 10 metrelik ağaçtan çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ağacın gövdesinden yükselen alevlere anında müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Alevlerin yükseldiği ağacın etrafında başka bir ağacın olmaması yangının büyümesine engel oldu. Açık alanda yol ortasında tek kalan ağaçtan garip bir şekilde çıkan yangının söndürme çalışmalarını çevredeki vatandaşlar hayretler içerisinde izledi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.