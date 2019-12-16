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Yol ortasındaki refüje giren otomobilde 1 kişi yaralandı

Denizli’de kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje giren ve aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Denizli'de kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje giren ve aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobil sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gülsemin B. idaresindeki 15 NA 961 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje girdi. Refüjde aydınlatma direğine çarparak deviren otomobilde araç sürücüsü sıkışarak yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen Denizli Büyükşehit Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. Gülsemin B., ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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