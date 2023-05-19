Yol verme anlaşmazlığı kazaya neden oldu: 1 yaralı

DENİZLİ (İHA) –Denizli'nin Buldan ilçesinde, yol verme anlaşmazlığı yüzünden iki aracın kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli - Manisa karayolu Güney ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Manisa istikametine doğru seyir halinde olan Y.T. (40) idaresindeki 10 CAH 25 plakalı otomobil, Buldan ilçesi Güney yol ayrımına geldiğinde, Güney'den Denizli'ye gitmek için kavşağa giren R.S.'nin (29) kullandığı 35 APS 380 plakalı SUV araçla çarpıştı. Kontrolsüz kavşakta yok verme anlaşmazlığı yüzünden meydana geldiği iddia edilen kazada, 10 CAH 25 plakalı araçta yolcu olarak bulunan V.T. (40) yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla Buldan Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan V.T., yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Sürücülerin hafif sıyrıklarla atlattıkları kazada, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Karayolu ulaşımında kısa süreli aksamaya neden olan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.