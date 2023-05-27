Yola çıkan yavru köpeği kurtarmak isterken canından oldu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yavru köpeği almak için yola atlayan ve zincirlemeli kazaya sebep olan yaya, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Sarayköy ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan ve tali yolda seyir eden 20 SH 484 plakalı araç sürücüsü Mehmet Çümen, ana yolda bulunan yavru köpeği kurtarmak için otomobilden indi. Yola kontrolsüz bir şekilde çıkan Çümen, Abdülselam A.'nın kullandığı balık yüklü 01 BON 94 plakalı tırın çarpması sonucu metrelerce ileriye fırladı. Bu esnada aniden duran balık yüklü tıra, Kadir Ü. idaresindeki 20 ZR 771 plakalı yem yüklü tırda arkasından çarptı.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, köpeği kurtarmak için yola atlayan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri ise hurdaya dönen yem yüklü tırın sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü Kadir Ü. yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Abdülselam A. ise ifadesi için gözaltına alındı.

Yapılan incelemenin ardından cansız beden otopsi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.