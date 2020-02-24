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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli ’nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Denizli 'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada 2 kişi olay yerinde bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Kaza, Tavas-Muğla kara yolu Medet Mahallesi çıkışında meydana geldi. Kazada Mehmet S., yönetimindeki 34 TD 3749 plakalı yolcu otobüsü ile Osman Güven idaresindeki 48 L 4091 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile taklalar atan otomobil orta refüje ters dönerek durabildi. Kazada, Fatma Cabbar ve Güldane Güven olay yerinde sürücü Güven ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.


Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.

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