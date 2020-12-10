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Yolda bulduğu yaralı şahini veterinere götürdü

Denizli’nin Çal ilçesinde tarlaya giden bir çiftçi yolda yaralı halde yavru şahin buldu.

Denizli'nin Çal ilçesinde tarlaya giden bir çiftçi yolda yaralı halde yavru şahin buldu. Yaralı şahini tedavi etmek için 7 kilometre uzaklıktaki veterinere götüren vatandaş şahinin 10 gün sonra doğaya bırakılacağını söyledi.


Olay, Denizli'nin Çal ilçesi Kumral mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaya çalışmak için giden çiftçi Mehmet G. yolda uçamayan bir kuş fark etti. Hemen yanına yaklaştığı hayvanın yavru bir şahin olduğunu gören Mehmet G. yaralı olduğunu düşünerek hayvanı alarak 7 kilometre uzaklıkta bulunan veteriner hekime gitti. Veteriner hekim yaralı hayvanı tedavi altına aldı. Yaralı şahinin tedavisinin yaklaşık 10 gün devam edeceği söylenirken, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

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