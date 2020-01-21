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Yoldaki portakal posasını kar sanan sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Denizli’de seyir halindeki tırın dorsesinin kapağı açılınca taşıdığı tonlarca portakal posası yaklaşık 3 kilometre boyunca yola döküldü.

Denizli'de seyir halindeki tırın dorsesinin kapağı açılınca taşıdığı tonlarca portakal posası yaklaşık 3 kilometre boyunca yola döküldü. Olayı fark eden sürücü jandarmayı arayarak yardım isterken, yoldaki portakal posası uzun uğraşlar sonucu temizlenebildi.


İlginç olay, Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi Değirmen Deresi mevkinde meydana geldi. Bölgedeki bir meyve suyu fabrikasından kurutulan ve hayvanlara yem yapılmak üzere tonlarca portakal posası, A.S. idaresindeki 64 SA 052 plakalı tıra yüklendi. Ancak tırın dorse kapağı tesisten çıktıktan bir süre bilinmeyen bir nedenle açıldı. Tır dorse kapağı açık bir şekilde yaklaşık 3 kilometre boyunca ilerledi ve bu sırada taşınan portakal posası yola döküldü. Olayın fark eden sürücü A.S., aracı park ederek jandarmayı arayıp durumu anlattı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri ilginç manzara ile karşılaştı. Yolda portakal posası ile karşılaşan sürücüler posayı önce kar birikintisi sandı ardından yolda birikintilerin posa olduğunu anladı. Yolda temizlik çalışması yapılırken jandarma bir süre trafiği kontrollü bir şekilde sağladı.


Ölen ya da yaralanın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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