Yolun karşısına geçme çalışan yaya iki aracın arasında sıkıştı

Denizli'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya zincirleme kaza yapan araçların arasında sıkıştı. 4 aracın karıştığı kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza Merkezefendi ilçesi Saltak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Saffet Ş. idaresindeki 20 BL 837 plakalı araç kırmızı ışıkta duran Mustafa G. yönetimindeki 20 T 0064 plakalı araca çarptı. Kazaya İbrahim K. idaresindeki 20 EE 644 plakalı araç ve Lale Ö. idaresindeki 20 U 8575 plakalı araç da karıştı. Zincirleme kaza sırasında cadde üzerindeki evinden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Buket K. 20 U 8575 plakalı araçla 20 EE 644 plakalı araçların arasında sıkıştı. Yaralanan Buket K.'yı gören çevredekiler durumu 112 acil servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Denizli Devlet Hastanesine götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.