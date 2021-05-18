Yolunu kaybeden Angut ailesi sokaklarda yürüyüşe çıktı

Denizli'nin Çameli İlçesi'nde bulunan Karaman Gölü'nün misafiri Angut ailesi, yolunu şaşırınca ilçe merkezine kadar yürüyerek geldi.

Tam kapanma nedeniyle bayramın ikinci gününde sokakları boş olan ilçede, her yıl baharın girmesi ile Karaman Gölü'nün sezonluk misafirleri olan Angut kuşu ve 20 yavrusu boş olan sokaklara doğru yürüyüşe çıktı. Karaman Gölü'nden ilçe merkezine kadar yürüyen Angut ailesi yolda gören vatandaşların fotoğraflarını çekmek istemesi üzerine anne Angut yavrularını bırakarak havalandı. Yalnız kalan yavru Angut kuşlarının bir kısmı geriye dönerken bir kısmı da ilçe merkezine doğru panik içinde yürümeye devam etti. İki aylık oldukları düşünülen yavrulara yetişmek mümkün olmadı. Duyarlı bir Vatandaş Angut Kuşların zarar görmemesi için 5 kilometre uzaklıktaki Karaman Gölü'ndeki Doğal ortamına bıraktı.

Angut kuşu bir tür sadakatin timsalidir

Karaman Gölü, bahar ayının gelmesi, havaların ısınması ile bir çok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biriside ölen eşine sadık oluşuyla bilinen hayatının sonuna kadar yas tutmaları ile efsaneleşen Angut kuşudur. Gölün çevresinde sazlık alanlarda yaşayan Angut kuşu bir tür sadakatin timsalidir.