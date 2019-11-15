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Yorga mahallesinin içme suyu sorunu giderildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Tavas ilçesinin Yorga Mahallesi’nde başladığı içme suyu kaynak çalışmasını tamamladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Tavas ilçesinin Yorga Mahallesi'nde başladığı içme suyu kaynak çalışmasını tamamladı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Tavas ilçesinin Yorga Mahallesi'nde yaşanan kuraklığa bağlı olarak mevcut su kaynaklarının debisinin azalması nedeniyle içme suyu sıkıntısını gidermek için 3 yeni içme suyu kaynağını ve içme suyu deposunu hizmete aldı. Mevcut içme suyu iletim hatlarının eski ve günümüz şartlarına uygun olmadığını da tespit eden DESKİ ekipleri bölgeye 5.200 metre de içme suyu iletim hattı döşedi.


“DESKİ vatandaşlarımız susuz kalmasın diye gece gündüz çalışıyor”


Bugüne kadar Denizli genelinde 5 bin kilometrenin üzerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşediklerini ve bununla birlikte birçok sorunu çözdüklerini vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “"Büyükşehir DESKİ vatandaşlarımız susuz kalmasın diye gece gündüz çalışıyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Denizlimiz için geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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