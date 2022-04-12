Yörükler iftar sofrasında buluştu

Denizli Yörükleri Derneği tarafından üyelere yönelik iftar yemeği düzenlendi. İftar yemeğine Yörükler ve Yörük beyleri katıldı. Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, Ramazan ayının güzelliklerini hep birlikte yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Yörükler Derneğinin iftar yemeğine, Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Sivil Toplum Platformu Başkanı Raşit Özdemir ve Kalp-Damar Cerrahı Dr Kadir Gökhan Saçkan'da katılarak Yörüklerle birlikte iftar yaptı.

Dernek Başkanı Ceylan, “Ramazan Ayı birlik beraberlik ve paylaşma ayı. Mübarek ayı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Pandemi yasakları nedeniyle geçtiğimiz yıllarda iftar yemeği organizasyonumuzu gerçekleştirememiştik. Bu yıl hep birlikteyiz. Protokol üyelerimizde iftar yemeğimiz de bizleri yalnız bırakmadı. Bayramdan sonra dernek olarak başka çok kıymetli projelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yörük kültürünü yaşatacağız, gelecek kuşaklara aktaracağız.” Dedi. İftar yemeği okunan duayla devam etti.