YTKM'den en iyi makale ödülü PAÜ'ye

Yollar Türk Milli Komitesi'nin (YTKM) her yıl ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş ya da bilimsel dergilerde yayımlanmış üç bildiriye vermekte olduğu en iyi makale ödülüne Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Görkem Gülhan layık görüldü.

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten YTMK, Türkiye çapında eğitim, araştırma ve uygulama kurumları ile işbirliğini gerçekleştirmek, eğitim ve öğretimi, araştırmaları ve nitelikli çalışmaları desteklemek, bilimin gelişmesine, bilimsel araştırmaların artmasına destek olmak, bilimsel toplantıların sayılarının artmasını ve niteliklerinin yükselmesini sağlamak amacıyla her yıl bilimsel araştırma çalışmalarına ödül veriyor.

Bu kapsamda, uluslararası çapta yayım yapan bir dergide yayımlanan Pamukkale Üniveristesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Görkem Gülhan'ın yazar olarak ilk sırada yer aldığı ve “Using Accessibility Measures in Transit Network Design (Toplu Taşıma Ağı Tasarımında Erişilebilirlik Ölçütlerinin Kullanılması)” isimli, Hüseyin Ceylan ve Halim Ceylan ile beraber yazdığı makalesi ile 2019 yılı Makale Ödülüne layık görüldü. Dr. Öğretim Üyesi Gülhan, düzenlenen törenle ödülünü Yollar Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Numanoğlu'nun elinden aldı.